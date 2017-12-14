Завтра днем на Баварии не будет воды: список адресов

С 10:00 до 15:00 15 декабря будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных в Новобаварском районе.
Отключение связано с проведением ремонтных работ на магистрали D=250 мм по улице Маковского и переулку 2-му Колонному, сообщили в КП «Харьковводоканал».
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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давл.:
ветер: