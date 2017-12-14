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14.12.2017  13:28   

Завтра днем на Баварии не будет воды: список адресов

С 10:00 до 15:00 15 декабря будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных в Новобаварском районе.


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Отключение связано с проведением ремонтных работ на магистрали D=250 мм по улице Маковского и переулку 2-му Колонному, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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