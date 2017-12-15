15.12.2017 10:10

Где в Харькове не будет воды 15 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Сегодня

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: проезд Кольцевой, 1, 2, 1-а, 1-б, 2-а, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Тархова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, пр. Московский, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 296-б, 298, 300, 302, 302-а, 304, 304-а, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, ул. Ростовская, 3, 5, 7, 9, б-р Грицевца, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Большая Кольцевая, 4, 6, 8, 14, 16, 116, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 136-а, 138 до 10:00 15.12.17 г., ул. 12 Апреля, 20 (п. №4у, стояк) до 20:00 15.12.17 г.

Киевский район: ул. Натальи Ужвий, 80 (п. №3, стояк), ул. Рудика, 3 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №1, стояк) до 17:00 15.12.17 г.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 16 (п. №1, стояк), 58-б (стояк), пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 58-б (стояк), ул. Леся Сердюка, 26 (п. №1, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 3 (п. №6, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №2, стояк) до 20:00 15.12.17 г.

Немышлянский район: пер. Оршанский, 2-20/56 (четные, ч/с) до 20:00 15.12.17 г.

Новобаварский район: ул. Тимирязева, 40 (п. №2, стояк) до 17:00 15.12.17 г., ул. Тимирязева, 42 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк), ул. Пятисотницкая, 1/46-28 (ч/с), ул. Цементная, 1-11 (ч/с), ул. Коростельская, 1-46 (ч/с), ул. Старогригоровская, 1-41 (ч/с), ул. Пятисотницкая, 20, 22, 24, 26, ул. Цементная, 1, 7, 9, 11 до 20:00 15.12.17 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 316-а (стояк) до 20:00 15.12.17 г.

Холодногорский район: ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29-а (п. №1, стояк) до 20:00 15.12.17 г.

Шевченковский район: ул. Коломенская, 27 (п. №3), пр. Победы, 67 (п. №1, стояк) до 17:00 15.12.17 г., пр. Победы, 66 (стояк) до 18:00 15.12.17 г., ул. Новгородская, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №4) до 20:00 15.12.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с) до 20:00 16.12.17 г.