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15.12.2017  14:16   

В Индустриальном районе готовы к зиме на 100%

В Индустриальном районе полностью готовы к зиме - для посыпания тротуаров в гололед заготовлено 760 тонн песка и около 80 тонн соли.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 15 декабря, сообщила заместитель начальника районного филиала КП «Харьковблагоустройство» Вера Здебская. Сейчас в районе ведутся сезонные работы – уборка придомовых территорий, снос аварийных деревьев, кронирование деревьев и подрезка кустарника. 
 
В частности, во дворе по ул.Грицевца, 28 подрежут 200 кустов и кронируют 250 деревьев, 5 деревьев будут снесены. «Двор здесь большой, около 10 тыс. кв. м. Сегодня здесь работают 30 дворников. А на следующий год планируем комплексное благоустройство этого двора – разбивку новых клумб, высадку цветов, кустарников и деревьев, асфальтирование пешеходных дорожек», - отметила Вера Здебская. 
 
В 2018 году в Индустриальном районе планируется кронировать 1500 и снести около 250 аварийных деревьев. «Все работы, которые планируются в районе, мы выполняем точно по графику. Техникой обеспечены, зарплата без задержек, и социальные льготы, предусмотренные городскими властями, получаем в полном объеме. Приглашаем в свой коллектив дворников, озеленителей и мастеров», - рассказала Вера Здебская.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  подготовка, зима, песок, харьков, гололед
 
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