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15.12.2017  13:14   

В Харькове снизили тарифы на воду

Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг , для потребителей КП «Харьковводоканал» установлены новые тарифы.


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Как сообщили на предприятии, изменение тарифов для КП «Харьковводоканал» произошло по инициативе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в связи с необходимостью приведения их в соответствие с нормами Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».  
 
Постановлением предусмотрено изъятие из действующих структур тарифов расходов, связанных с обслуживанием и поверкой общедомовых и индивидуальных (квартирных) приборов учета воды.
 
Установлены следующиме тарифы:
 
- на услугу по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 7,70 грн за 1 куб. м (без НДС); 9,24 грн с НДС;
 
- на услугу по централизованному водоотведению (с использованием внутридомовых систем) - 4,30 грн за 1 куб. м (без НДС); 5,16 грн с НДС.
 
С более подробной информацией о тарифах можно ознакомиться здесь
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  водоканал, тарифы, харьков
 
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