16.12.2017 13:35

В Харькове начнут устанавливать современные пожарные гидранты нового образца

КП «Харьковводоканал» совместно с Главным управлением Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области проводит испытания новых моделей пожарных гидрантов.



//vodokanal.kharkov.ua

В частности, 15 декабря на базе Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Харьковской области прошли совместные испытания опытного образца пожарного гидранта наземного типа, предоставленного одной из польских фирм-производителей.

Как сообщил, начальник службы водопроводных сетей Слободского района Комплекса «Харьковводоснабжение» Алексей Мацюк, подобные гидранты планируется устанавливать вблизи крупных социальных объектов, где существует высокая степень пожароопасности и большое скопление людей.

«Данный гидрант выполнен из чугуна. Его преимущества состоят в том, что в нем предусмотрено быстрое подключение и пуск воды на пожарную машину. На данный гидрант невозможно припарковать автомобиль и к нему всегда есть доступ, в отличии от подземных, которые находится в смотровых колодцах», - отметил Алексей Мацюк.

По его словам, также в подобных гидрантах предусмотрены отрывные болты на случай если их сбивает автомобиль. Когда по какой-то причине гидрант отрывается и падает, то срабатывает автоматический клапан, который моментально перекрывает подачу воды. Кроме того, в них установлен спускник воды на зимний период на случай, чтобы внутри гидранта не замерзала вода.

Следующий этап испытания новых гидрантов запланирован на зимний период, чтобы проверить работоспособность данного образца при минусовых температурах.