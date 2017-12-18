 
Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 18 декабря. Список адресов
18.12.2017  10:10   

Где в Харькове не будет воды 18 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Плиточная, 5 (п. №2) до 20:00 18.12.17 г.

Киевский район: ул. Рудика, 3 (п. №1, стояк), ул. Свободы (Иванова), 41 до 20:00 18.12.17 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 83 (п. №5, стояк), 83-г (п. №7, стояк) до 20:00 18.12.17 г.

Новобаварский район: ул. Власенко, 22 (п. №3, стояк), ул. Грушевского (Цюрупы), 5 (п. №5, стояк) до 20:00 18.12.17 г.

Основянский районул. Достоевского, 1-а (п. №3, стояк) до 20:00 18.12.17 г.

Холодногорский районул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 18.12.17 г.

Шевченковский районпр. Победы, 67 (п. №1, стояк) до 17:00 18.12.17 г., пр. Победы, 66 (стояк) до 18:00 18.12.17 г., ул. Новгородская, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк), 34 (п. №8, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк) до 20:00 18.12.17 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 19 декабря. Список адресов 15.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 15 декабря. Список адресов 14.12 ЖКХ В пятницу на Баварии не будет воды: список адресов
 
 

Видео

Геннадий Кернес: продолжение строительства метро в Харькове наша общая победа
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 