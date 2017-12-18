18.12.2017 10:10

Где в Харькове не будет воды 18 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Плиточная, 5 (п. №2) до 20:00 18.12.17 г.

Киевский район: ул. Рудика, 3 (п. №1, стояк), ул. Свободы (Иванова), 41 до 20:00 18.12.17 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 83 (п. №5, стояк), 83-г (п. №7, стояк) до 20:00 18.12.17 г.

Новобаварский район: ул. Власенко, 22 (п. №3, стояк), ул. Грушевского (Цюрупы), 5 (п. №5, стояк) до 20:00 18.12.17 г.

Основянский район: ул. Достоевского, 1-а (п. №3, стояк) до 20:00 18.12.17 г.

Холодногорский район: ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 18.12.17 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 67 (п. №1, стояк) до 17:00 18.12.17 г., пр. Победы, 66 (стояк) до 18:00 18.12.17 г., ул. Новгородская, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк), 34 (п. №8, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк) до 20:00 18.12.17 г.