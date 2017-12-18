Где в Харькове не будет воды 18 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район: ул. Плиточная, 5 (п. №2) до 20:00 18.12.17 г.
Киевский район: ул. Рудика, 3 (п. №1, стояк), ул. Свободы (Иванова), 41 до 20:00 18.12.17 г.
Московский район: пр. Тракторостроителей, 83 (п. №5, стояк), 83-г (п. №7, стояк) до 20:00 18.12.17 г.
Новобаварский район: ул. Власенко, 22 (п. №3, стояк), ул. Грушевского (Цюрупы), 5 (п. №5, стояк) до 20:00 18.12.17 г.
Основянский район: ул. Достоевского, 1-а (п. №3, стояк) до 20:00 18.12.17 г.
Холодногорский район: ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 18.12.17 г.
Шевченковский район: пр. Победы, 67 (п. №1, стояк) до 17:00 18.12.17 г., пр. Победы, 66 (стояк) до 18:00 18.12.17 г., ул. Новгородская, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк), 34 (п. №8, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк) до 20:00 18.12.17 г.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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давл.:
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