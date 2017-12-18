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18.12.2017  14:02   

Коммунальщики нашли способ защитить елки от черных лесорубов

Все хвойные деревья обработали спецраствором, который неприятно пахнет при комнатной температуре.


// Городской Дозор

Вечнозеленые, 10 летние, каждые минимум высотой в 2 метра. В этом году городские озеленители взялись активно высаживать хвойные. В рамках осенне-зимней кампании по городу – на улицах, парках и скверах появилось 130 сосен.

Аллею из них создали и по улице Клочковской, 186, что в Шевченковском районе.

«В сквере «Сосновая горка» мы высадили 65 сосен обыкновенных. Выращены они, можно сказать, искусственно, поливались капельным поливом, с очень хорошей корневой системой. Поэтому их приживаемость 97-98%», – рассказывает начальник участка зеленого хозяйства СКП «Харьковзеленстрой» Шевченковского района Павел Скотаренко.

Чтобы уберечь елки в канун новогодних праздников от чёрных лесорубов, коммунальщики пошли на вынужденные меры. Каждое дерево обработали спецраствором, который не вредит дереву.

«Наоборот, только помогает от вредителей и грибка и в то же время защищает от незаконной вырубки. Это биологическое вещество на базе мела, извести, медного купороса, ну и само биологическое вещество – дурнопахнущее при температуре +7 градусов. Т.е. если занести это дерево домой, то оно будет дурно пахнуть и может отразиться даже на здоровье человека. Мы их все обработаем не только на «Сосновой горке», но и на метро «Победа», «Алексеевская» и в сквере Интернационалистов. Там у нас тоже посажены голубые ели, которые так же будут обработаны этим биологически активным веществом. Везде мы расставим таблички, чтобы человек просто знал, что нельзя их рубить и нести их домой. Да и в принципе, рубить деревья – это плохо», – уточняет Павел Скотаренко.

Городские озеленители сообщили о завершении осенне-зимней кампании по высадке деревьев. Констатируют, зеленый фонд Харькова пополнился на 2062 дерева. Это и грабы, буки, сосны, лиственницы, липы, клены и ясени.

Вновь приступить к высадке деревьев планируют уже весной. Сейчас формируют графики и списки. Говорят, что это будет не менее 1000 молодых саженцев.

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Тэги:  жкх, елки, харьков
 
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