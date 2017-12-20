20.12.2017 10:11

Где в Харькове не будет воды 20 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №1, стояк) до 17:00 20.12.17 г.

Киевский район: ул. Натальи Ужвий, 104 до 20:00 20.12.17 г.

Московский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (п. №1-3), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (стояк) до 17:00 20.12.17 г., ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 4-а (стояк), пер. Белостокский, 4 (п. №3) до 20:00 20.12.17 г.

Основянский район: ул. Южная, 1-42 (ч/с), ул. Южно-Проектная, 1-17 (ч/с) до 20:00 20.12.17 г.

Холодногорский район: ул. Кацарская, 54 (стояк) до 20:00 21.12.17 г.

Шевченковский район: ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 9-73 (ч/с), ул. Новомирная, 3-30/20 (ч/с), ул. Серебряная, 1-28-а (ч/с), пер. Авиахимический, 2-а-7 (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский), 1-5 (ч/с), ул. Авиахимическая, 4-58 (ч/с), ул. Севастопольская, 87-132-а (ч/с), ул. Бородиновская, 133-165 (ч/с), ул. Софиевская, 129-137 (ч/с), ул. Аграрная, 1-а-25 (ч/с), ул. Феодосийская, 2-41 (ч/с), ул. Товарищеская, 1-9 (ч/с), пер. Товарищеский, 3-22 (ч/с), ул. Тобольская, 1-21 (ч/с), ул. Карагандинская, 1-30 (ч/с), пер. Макеевский, 3-9 (ч/с), ул. Кутузовская, 2-38 (ч/с), ул. Полярная, 1-62 (ч/с), ул. Зачепиловская, 2-71 (ч/с), ул. Дорошенковская, 4-49 (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский, 1/11-33 (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский, 2/5-35 (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский, 3-25/31 (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский, 3-20 (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева), 3-56 (ч/с), ул. Веселая, 8-22-а (ч/с) до 00:80 20.12.17 г., пр. Победы, 72 (п. №5, стояк) до 17:00 20.12.17 г., пр. Победы, 66 (стояк) до 18:00 20.12.17 г., пр. Победы, 71-б (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), 6 (п. №4, стояк) до 20:00 20.12.17 г.