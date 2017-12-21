Где в Харькове не будет воды 21 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район: ул. Душкина (Тухачевского), 20 (п. №2) до 17:00 21.12.17 г.
Киевский район: ул. Натальи Ужвий, 104 до 20:00 21.12.17 г.
Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 18, 18-а до 17:00 21.12.17 г., ул. Героев Труда, 17 (п. №5), ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а, ул. Евгеньевская (Воровского), 23-36 (ч/с), ул. Халтурина, 4, 4-а, 8, 12, ул. Маршала Батицкого, 3, 7, 9, 10 (общежитие), 11, ул. Самсоновская (Крупской), 35/13, 37, 39/14 до 20:00 21.12.17 г.
Основянский район: ул. Южная, 1-42 (ч/с), ул. Южно-Проектная, 1-17 (ч/с) до 20:00 21.12.17 г.
Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 21.12.17 г., пр. Людвига Свободы, 39 (п. №5), ул. Отакара Яроша, 7 (п. №4), ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк) до 00:00 21.12.17 г.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажн.:
давл.:
ветер: