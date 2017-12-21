21.12.2017 10:11

Где в Харькове не будет воды 21 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Душкина (Тухачевского), 20 (п. №2) до 17:00 21.12.17 г.

Киевский район: ул. Натальи Ужвий, 104 до 20:00 21.12.17 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 18, 18-а до 17:00 21.12.17 г., ул. Героев Труда, 17 (п. №5), ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а, ул. Евгеньевская (Воровского), 23-36 (ч/с), ул. Халтурина, 4, 4-а, 8, 12, ул. Маршала Батицкого, 3, 7, 9, 10 (общежитие), 11, ул. Самсоновская (Крупской), 35/13, 37, 39/14 до 20:00 21.12.17 г.

Основянский район: ул. Южная, 1-42 (ч/с), ул. Южно-Проектная, 1-17 (ч/с) до 20:00 21.12.17 г.

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 21.12.17 г., пр. Людвига Свободы, 39 (п. №5), ул. Отакара Яроша, 7 (п. №4), ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк) до 00:00 21.12.17 г.