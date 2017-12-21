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21.12.2017  12:59   

«Теплые» кредиты по областной программе получили 1340 жителей

В 2017 году на возмещение процентов по этим кредитам из областного бюджета было выделено более 640 тыс. грн.


// ХОГА

Итоги реализации Программы возмещения процентов по кредитам, полученным населением Харьковской области на внедрение энергосберегающих мероприятий в 2017 году, подвели в Управлении топливно-энергетического комплекса ХОГА.

«Кредиты по программе жители области использовали для замены окон, дверей, балконов, утепления фундаментов, крыш, стен зданий, установки котлов, систем отопления и прочее. Почти 90% от общей суммы потратили на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов для жилья», - рассказали в Управлении ТЭК.

Напомним, Программа возмещения процентов по кредитам, полученным населением Харьковской области на внедрение энергосберегающих мероприятий на 2016 - 2020 годы, была утверждена в декабре 2015 года. Программой предусмотрено возмещение из областного бюджета 15% от процентной ставки по полученным населением кредитам. Документ предусматривает финансирование из областного бюджета в течение 2016-2020 годов в размере 29,3 млн грн.

Кредит по программе можно получить в четырех банках - АО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк», ПАО КБ «ПриватБанк» и АБ «Укргазбанк».

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  теплый кредит, харьков
 
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