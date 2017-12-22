 
Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 22 декабря. Список адресов
22.12.2017  10:11   

Где в Харькове не будет воды 22 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Старошишковская, 10 (п. №1, стояк) до 17:00 22.12.17 г., ул. Натальи Ужвий, 104 (п. №1) до 20:00 22.12.17 г.

Московский район: ул. Академика Павлова, 132-в (стояк) до 17:00 22.12.17 г.

Немышлянский район: пр. Московский, 214/1 (п. №2, стояк) до 17:00 22.12.17 г.

Основянский район: ул. Достоевского, 2-а (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.17 г.

Основянский район: ул. Южная, 1-42 (ч/с), ул. Южно-Проектная, 1-17 (ч/с), пр. Петра Григоренко, 10-в (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.17 г.

Холодногорский район: ул. Кацарская, 54 (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.17 г.

Шевченковский районул. Деревянко, 48 (спаренный стояк), пр. Победы, 78-а (п. №1) до 20:00 22.12.17 г.

Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 21 декабря. Список адресов 20.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 20 декабря. Список адресов 19.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 19 декабря. Список адресов
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 