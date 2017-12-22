Где в Харькове не будет воды 22 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Старошишковская, 10 (п. №1, стояк) до 17:00 22.12.17 г., ул. Натальи Ужвий, 104 (п. №1) до 20:00 22.12.17 г.
Московский район: ул. Академика Павлова, 132-в (стояк) до 17:00 22.12.17 г.
Немышлянский район: пр. Московский, 214/1 (п. №2, стояк) до 17:00 22.12.17 г.
Основянский район: ул. Достоевского, 2-а (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.17 г.
Основянский район: ул. Южная, 1-42 (ч/с), ул. Южно-Проектная, 1-17 (ч/с), пр. Петра Григоренко, 10-в (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.17 г.
Холодногорский район: ул. Кацарская, 54 (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.17 г.
Шевченковский район: ул. Деревянко, 48 (спаренный стояк), пр. Победы, 78-а (п. №1) до 20:00 22.12.17 г.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажн.:
давл.:
ветер: