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22.12.2017  15:38   

В Харьковводоканал дозвониться станет в пять раз проще

Количество телефонных линий для подачи показаний увеличилось с 12 до 60.


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КП «Харьковводоканал» обновляет сети, а также расширяет мощности колл-центра абонотдела. Ведь количество абонентов, которые начали подавать показания по телефону увеличилась в разы. Это связано с законодательными изменениями, в которых теперь четко прописано, что показания счетчика нужно передавать до 20-го числа текущего месяца, в противном случае начисления будут в соответствии с нормами потребления.

Тарас Грущак, директор департамента сбыта КП «Харьковводоканал»
«Именно поэтому был проведен спектр мероприятий на нашем предприятии, который позволил увеличить с 12 до 60 количество телефонных линий, по которым автоматически люди могут на автоответчик передать показания приборов учета. Теперь 60 наших абонентов одновременно могут передавать показания через автоответчик, записывая свои данные».

В департаменте сбыта КП «Харьковводоканал» напоминают, что показания счетчиков можно передать любым удобным для вас способом: в квитанциях Единого расчетного центра, по телефонам информцентра (работают каждый день, кроме воскресенья), на официальный сайт предприятия и на вайбер.

- тел: 707-57-57, 757-82-80;
- www.vodokanal.kharkov.ua;
- viber: 050-355-12-12
 

Тэги:  харьковводоканал, показания счетчиков, харьков
 
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