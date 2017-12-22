В Харьковводоканал дозвониться станет в пять раз проще

Количество телефонных линий для подачи показаний увеличилось с 12 до 60.
КП «Харьковводоканал» обновляет сети, а также расширяет мощности колл-центра абонотдела. Ведь количество абонентов, которые начали подавать показания по телефону увеличилась в разы. Это связано с законодательными изменениями, в которых теперь четко прописано, что показания счетчика нужно передавать до 20-го числа текущего месяца, в противном случае начисления будут в соответствии с нормами потребления.
Тарас Грущак, директор департамента сбыта КП «Харьковводоканал»
«Именно поэтому был проведен спектр мероприятий на нашем предприятии, который позволил увеличить с 12 до 60 количество телефонных линий, по которым автоматически люди могут на автоответчик передать показания приборов учета. Теперь 60 наших абонентов одновременно могут передавать показания через автоответчик, записывая свои данные».
В департаменте сбыта КП «Харьковводоканал» напоминают, что показания счетчиков можно передать любым удобным для вас способом: в квитанциях Единого расчетного центра, по телефонам информцентра (работают каждый день, кроме воскресенья), на официальный сайт предприятия и на вайбер.
- тел: 707-57-57, 757-82-80;
- www.vodokanal.kharkov.ua;
- viber: 050-355-12-12
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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