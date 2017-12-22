22.12.2017 15:38

В Харьковводоканал дозвониться станет в пять раз проще

Количество телефонных линий для подачи показаний увеличилось с 12 до 60.



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КП «Харьковводоканал» обновляет сети, а также расширяет мощности колл-центра абонотдела. Ведь количество абонентов, которые начали подавать показания по телефону увеличилась в разы. Это связано с законодательными изменениями, в которых теперь четко прописано, что показания счетчика нужно передавать до 20-го числа текущего месяца, в противном случае начисления будут в соответствии с нормами потребления.



Тарас Грущак, директор департамента сбыта КП «Харьковводоканал»

«Именно поэтому был проведен спектр мероприятий на нашем предприятии, который позволил увеличить с 12 до 60 количество телефонных линий, по которым автоматически люди могут на автоответчик передать показания приборов учета. Теперь 60 наших абонентов одновременно могут передавать показания через автоответчик, записывая свои данные».



В департаменте сбыта КП «Харьковводоканал» напоминают, что показания счетчиков можно передать любым удобным для вас способом: в квитанциях Единого расчетного центра, по телефонам информцентра (работают каждый день, кроме воскресенья), на официальный сайт предприятия и на вайбер.



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