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22.12.2017  16:00   

Харьковводоканал наращивает объемы замены внутридомовых сетей по всему городу

В домах харьковчан в течение 2017 года работники КП «Харьковводоканала» заменили более 60 километров изношенных внутридомовых сетей.


// Городской Дозор

Объемы выполненных работ с каждым годом увеличиваются. Это подтверждают цифры.

Валерий Харлан, начальник управления внутридомовых сетей Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал»:
«В прошлом году заменено около 57 километров, в 2015 году немного больше 53-х, а в 2014 году - 32 километра. В 2013-14 было примерно 32 км. Большие объемы работ мы начали выполнять с 2015 года, и с каждым годом мы объемы наращиваем».

Львиная доля работ, а это замена труб водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, выполняются за средства городского бюджета, а треть финансирования ремонтов берет на себя коммунальное предприятие.

И работы, отмечают в «Харьковводоканале», не прекращаются. Благодаря этому удалось перевыполнить планы на год в Шевченковском, Новобаварский, Немышлянская и Московском районах.

Это также удается и благодаря наличию комплектующих частей и оборудования.

Евгений Ляпин, электрогазосварщик КП «Харьковводоканал»:
«КП «Харьковводоканал» обеспечивает нас всем необходимым инструментом для проведения работ по замене внутридомовых сетей, спецодеждой теплой в зимний период работы, спецодежда и в летний период есть».

На предприятии отмечают, что темпы будут только наращивать, главное, чтобы для этого были, в том числе, и рабочие руки, ведь сейчас штат укомплектован на 80%, поэтому приглашают на работу профессионалов, так как планы на следующий год не менее масштабны.

Валерий Харлан, начальник управления внутридомовых сетей Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал»:
«Мы планируем выполнить работы в 735 домах, на сумму примерно 13 миллионов гривен и планируем заменить около 65 километров трубопровода внутридомовых сетей».

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Тэги:  харьковводоканал, ремонт, замена труб, харьков
 
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