22.12.2017 16:44

Общедомовые счётчики на газ будут устанавливать сугубо по согласию жильцов дома

Объем расходов бюджета города на текущий ремонт жилого фонда составляет 110 000 000 гривен, на капитальный - почти 175. Также запланировано выделение средств и на установку счетчиков холодной и горячей воды для льготников и счетчики тепла на общую сумму почти 34 миллиона гривен. А вот относительно приборов учета потребленного газа, то в этом еще есть ряд вопросов по оснащению ими потребителей.



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В Харькове в следующем году продолжится работа по установке харьковчанам льготникам счетчиков холодной и горячей воды. Вместе с тем, как отмечают в Департаменте бюджета и финансов, в основном коштириси города, который был принят накануне, предусмотрено и финансирование работ по установке счетчиков учета тепла, а также возмещение процентов по кредитам на энергосберегающие мероприятия. Все это в городском бюджете предусмотрели более 35000000 гривен.



Татьяна Таукешева. заместитель городского головы - директор Департамента бюджета и финансов:

«Объём бюджетных средств, направляемых на установку квартирных приборов учёта холодной и горячей воды льготной категории граждан составляет 23,8 миллионов гривен. На техническое переоснащение системы отопления жилых домов и установку 300 счётчиков тепловой энергии запланировано 10 миллионов гривен. На возмещение процентов за пользование кредитными средствами, которые направляются жителями города на мероприятия по энергосбережению в собственных домах и квартирах запланировано 1,6 миллионов».



Что же касается установки газовых счетчиков, то горсовет на последней сессии принял обращение к председателю Верховной Рады и Кабмина с просьбой защитить население от навязывания газоснабжающими организациями общедомовых приборов учета, применяя при этом практику необоснованного прекращения поставки голубого топлива потребителям. Ведь такие ситуации были не единичны. Когда людей отключали от газа и только после личного вмешательства Харьковского городского головы ситуацию удавалось урегулировать.



И вот Парламент таки принял закон о порядке установления счетчиков на газ. За документ проголосовали 325 народных депутатов.



Валерий Писаренко, народный депутат Украины:

«Проблема, с которой харьковчане обращались к нам долгое время, решена. Мы ждём вступления в силу законопроекта, чтобы Кабинет министров мог утвердить дальнейшую реализацию этого законопроекта. Но сегодня уже можно сказать, что харьковчане и все жители Украины, которые проживают в многоквартирных домах получат определённые, наконец, приференции и их права будут восстановлены. Это изменит ситуацию с нарушением прав людей, когда их принудительно обязывали платить тарифы по огромным платежам за весь дом в пропорции их квартиры. Я думаю, что сегодня Верховная Рада сделала небольшой подарок всем украинцам перед Новым годом».



Законт предусматривает, что общедомовой счетчик можно установить только с согласия жителей многоквартирного дома. Если такового нет, то операторы газораспределительных сетей не имеют права прекращать поставку голубого топлива. Если же жилец самостоятельно установил индивидуальный счетчик, то ему должны компенсировать расходы за счет тарифа. Окончательной срок установки квартирных приборов учета газа - 2021 год.