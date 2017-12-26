Где в Харькове не будет воды 26 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Киевский район: ул. Астрономическая, 35-и (п. №6), ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), ул. Шишковская, 5 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26.12.17 г.
Московский район: пр. Тракторостроителей, 83-е (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №11, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №3, стояк) до 20:00 26.12.17 г.
Немышлянский район: пр. Московский, 238-а (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.17 г.
Основянский район: ул. Южная, 27, 30, 30-а (ч/с), наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №5, стояк), ул. Грозненская, 36 (стояк) до 20:00 26.12.17 г.
Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 161, 161-а, 161-б, 161-в, 161-г, 163-а, 165-а, 167, 167-а, 167-б до 17:00 26.12.17 г., проезд Садовый, 11 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк), ул. Ньютона, 134 (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.17 г.
Холодногорский район: Волонтерская (Социалистическая), 48 (п. №2, стояк), ул. Кацарская, 54 (п. №1, стояк), ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 26.12.17 г.Шевченковский район: ул. Юрия Шевелёва (Красного Летчика), 3-17 (ч/с), ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), ул. Есенина, 11 (п. №5, стояк) до 20:00 26.12.17 г.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
влажн.:
давл.:
ветер: