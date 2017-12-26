 
Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 26 декабря. Список адресов
26.12.2017  10:11   

Где в Харькове не будет воды 26 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Vgorode
В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Астрономическая, 35-и (п. №6), ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), ул. Шишковская, 5 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26.12.17 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 83-е (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №11, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №3, стояк) до 20:00 26.12.17 г.

Немышлянский район: пр. Московский, 238-а (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.17 г.

Основянский район: ул. Южная, 27, 30, 30-а (ч/с), наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №5, стояк), ул. Грозненская, 36 (стояк) до 20:00 26.12.17 г.

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 161, 161-а, 161-б, 161-в, 161-г, 163-а, 165-а, 167, 167-а, 167-б до 17:00 26.12.17 г., проезд Садовый, 11 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк), ул. Ньютона, 134 (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.17 г.

Холодногорский район: Волонтерская (Социалистическая), 48 (п. №2, стояк), ул. Кацарская, 54 (п. №1, стояк), ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 26.12.17 г.

Шевченковский район: ул. Юрия Шевелёва (Красного Летчика), 3-17 (ч/с), ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), ул. Есенина, 11 (п. №5, стояк) до 20:00 26.12.17 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 22 декабря. Список адресов 21.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 21 декабря. Список адресов 20.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 20 декабря. Список адресов
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 