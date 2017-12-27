27.12.2017 10:11

Где в Харькове не будет воды 27 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Роганская, 13 (спаренный стояк) до 17:00 27.12.17 г.

Киевский район: ул. Барабашова, 46-а (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк) до 17:00 27.12.17 г., ул. Астраханская, 12-30 (ч/с), ул. Барнаульская, 27-57-а (ч/с) до 20:00 27.12.17 г.

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-б (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №6, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №2, стояк) до 20:00 27.12.17 г.

Немышлянский район: ул. Олимпийская, 1, 1-а, 19, 21, 23, ул. Танкопия, 3, 3/1, 7, 7/1 до 17:00 27.12.17 г., ул. Грибоедова 5 а до 20:00 27.12.17 г.

Новобаварский район: пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 27.12.17 г.

Основянский район: ул. Южная, 27, 30, 30-а (ч/с), ул. Южная, 1-42 (ч/с), ул. Южно-Проектная, 1-17 (ч/с), ул. Западная, 30 (ч/с) до 20:00 27.12.17 г.

Слободской район: ул. Ньютона, 134 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №4, стояк), ул. Зерновая, 6/6 (п. №2, стояк) до 20:00 27.12.17 г.

Холодногорский район: ул. Кацарская, 54 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 27.12.17 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 71-б (п. №3, стояк) до 20:00 27.12.17 г.