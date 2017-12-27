«Рекомендуемый платеж» за газ не является обязательным для оплаты

В личных кабинетах в сети Интернет указанный «рекомендуемый платеж» не может быть отражен как задолженность бытового потребителя за потребленный природный газ (отделимое значение текущего баланса потребителя).
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. Звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
В этот день 1945 года созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.
влажн.:
давл.:
ветер: