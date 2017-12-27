 
Главная Новости ЖКХ «Рекомендуемый платеж» за газ не является обязательным для оплаты
27.12.2017  15:45   

«Рекомендуемый платеж» за газ не является обязательным для оплаты

В личных кабинетах в сети Интернет указанный «рекомендуемый платеж» не может быть отражен как задолженность бытового потребителя за потребленный природный газ (отделимое значение текущего баланса потребителя).


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
 
Кроме того, прекращение газоснабжения на объектах бытовых потребителей может быть осуществлено исключительно в случае просроченной задолженности за фактически потребленный природный газ, а, следовательно, неуплата «рекомендованного платежа» не является основанием для принятия мер по прекращению газоснабжения/распределения.
 
В то же время отмечается важность передачи фактических показаний счетчиков газа через личный кабинет в сети Интернет, по телефону, через мобильные приложения и тому подобное. Это делает невозможным появление спорных ситуаций при осуществлении начислений за услуги по газоснабжению.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  газ, платеж, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.12 Общество Харьковские коммунальщики проводят рейды по газовой безопасности   14.12 Власть Депутаты хотят установить минимальную норму потребления газа для субсидии 09.11 Криминал и происшествия В Харькове мужчина бросил сигнальную ракету и угрожал взорвать дом (ВИДЕО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 