27.12.2017 16:45

В Харькове заменили около 24 километров сетей водоснабжения

В 2017 году КП «Харьковводоканал» удалось обновить почти 24 километра сетей холодного водоснабжения. На следующий год объемы увеличат.



dozor.kharkov.ua

За один год как за десять. Объемы обновление сетей холодного водоснабжения за 2017 год превышают объемы, которые выполнялись по городу с 2000 по 2011 год.

«В текущем году была произведена замена технически изношенных труб общей протяженностью 23,7 км, что на 35% выше, в сравнении с прошлым годом, или на 6 км и на 18% выше от запланированного показателя на этот год. Проведение данных работ позволило снизить аварийность на сетях холодного водоснабжения, тем самым уменьшить потери воды и улучшить качество предоставляемых услуг населению города», - сообщает заместитель директора комплекса «Харьковоодоснабжение» КП «Харьковводоканал» Алексей Кучеревский.

Всего на все работы, которые проводили в течение года бригады КП «Харьковводоканал», а это и аварийные и плановые, предприятие потратило 94 миллиона гривен. Но чтобы выполнить такой объем, ремонты проводили и подрядные организации, на это из городского бюджета было выделено около 37 миллионов гривен. Во время замены и ремонта сетей холодного водоснабжения, бригады работали открытым способом, методом санации, а также горизонтально направленного бурения. Так удалось уменьшить количество разрытий по городу. Помогла в этом и новая техника, которую предприятие закупило на средства из казны Харькова.

«Службы водопроводных сетей районов города обеспечены техникой, слесаря обеспечены всем необходимым инструментом. Новейшая техника, она является высокопроизводительной. Это экскаваторы с хорошей гидравликой, которые позволяют выполнять работы в кратчайшие сроки, чтобы не создавать неудобства жителям города. Также на всей технике установлены GPS - навигаторы, что позволяют маневрировать техникой в случае аварийной ситуации и быстро переставлять из одного места в городе на другое», - информирует заместитель директора комплекса «Харьковоодоснабжение» КП «Харьковводоканал» Алексей Кучеревский.

Работы по замене сетей проводили во всех районах города, говорят коммунальщики. В качестве примера, по Киевскому району в этом году обновили более 3,5 км, в Московском и Новобаварском - почти 3 км. На следующий год КП «Харьковводоканал» планирует обновить около 25 км сетей холодного водоснабжения. В первую очередь работы проведут на аварийных участках. Также переложат сети под реконструкцию внутриквартальных дорог.