Где в Харькове не будет воды 28 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк) до 17:00 28.12.17 г., ул. Астраханская, 12-30 (ч/с), ул. Барнаульская, 27-57-а (ч/с) до 20:00 28.12.17 г.
Новобаварский район: ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №3, стояк) до 20:00 28.12.17 г.
Слободской район: ул. Ньютона, 134 (п. №2, стояк) до 20:00 28.12.17 г.
Холодногорский район: ул. Кацарская, 54 (п. №1, стояк), ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 28.12.17 г.
Шевченковский район: пр. Победы, 71-б (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), ул. Космонавтов, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 28.12.17 г.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную для себя цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к этой цели.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной.
Сегодня отмечается Международный день кино: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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