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28.12.2017  10:11   

Где в Харькове не будет воды 28 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский районул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк) до 17:00 28.12.17 г., ул. Астраханская, 12-30 (ч/с), ул. Барнаульская, 27-57-а (ч/с) до 20:00 28.12.17 г.

Новобаварский районул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №3, стояк) до 20:00 28.12.17 г.

Слободской район: ул. Ньютона, 134 (п. №2, стояк) до 20:00 28.12.17 г.

Холодногорский район: ул. Кацарская, 54 (п. №1, стояк), ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 28.12.17 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 71-б (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), ул. Космонавтов, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 28.12.17 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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