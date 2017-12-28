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28.12.2017  15:14   

В Кабмине рассказали, когда льготы на коммуналку начнут выдавать наличкой

По словам министра соцполитики, монетизация льгот на жилищно-коммунальные услуги заработает с 1 июля 2018 года.


segodnya.ua
Монетизация льгот, предоставляемых на оплату жилищно-коммунальных услуг, может заработать в Украине с 1 июля 2018 года.  Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева, - передает «Униан».  
 
«В 2018 году мы планируем перейти на монетизацию льгот жилищно-коммунальных услуг, ориентировочно с 1 июля 2018 года», - сказал он.  
 
По словам министра, если эксперимент с монетизацией льгот на жилищно-коммунальные услуги будет успешным, он может быть распространен на другие виды льгот.
 
Напомним, 26 апреля Кабинет министров Украины принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии. На выплату сэкономленных сумм субсидий в госбюджете предусмотрено 1,2 млрд грн. 
 
Ранее Розенко отмечал, что отсутствие реального учета потребления жилищно-коммунальных услуг населением Украины является основной проблемой для внедрения монетизации субсидий.
Тэги:  льготы, коммуналка, харьков, субсидия
 
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