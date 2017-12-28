28.12.2017 15:14

В Кабмине рассказали, когда льготы на коммуналку начнут выдавать наличкой

По словам министра соцполитики, монетизация льгот на жилищно-коммунальные услуги заработает с 1 июля 2018 года.



segodnya.ua

Монетизация льгот, предоставляемых на оплату жилищно-коммунальных услуг, может заработать в Украине с 1 июля 2018 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева, - передает « Униан ».

«В 2018 году мы планируем перейти на монетизацию льгот жилищно-коммунальных услуг, ориентировочно с 1 июля 2018 года», - сказал он.

По словам министра, если эксперимент с монетизацией льгот на жилищно-коммунальные услуги будет успешным, он может быть распространен на другие виды льгот.

Напомним, 26 апреля Кабинет министров Украины принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии. На выплату сэкономленных сумм субсидий в госбюджете предусмотрено 1,2 млрд грн.

Ранее Розенко отмечал, что отсутствие реального учета потребления жилищно-коммунальных услуг населением Украины является основной проблемой для внедрения монетизации субсидий.