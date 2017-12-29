Где в Харькове не будет воды 29 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район: пр. Тракторостроителей, 158 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 29.12.17 г.
Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 6 (п. №1) до 20:00 30.12.17 г.
Основянский район: ул. Самолетная, 17 (п. №1, стояк), ул. Грозненская, 46 (п. №1, стояк), ул. Аравийская, 3-27 (ч/с) до 20:00 29.12.17 г.
Слободской район: проезд Садовый, 11 (п. №1, спаренный стояк), ул. Полевая, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 29.12.17 г.
Холодногорский район: пр. Славы, 9 (п. №3, стояк), ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 29.12.17 г.
Шевченковский район: ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), ул. Космонавтов, 4 (п. №1, стояк), пр. Победы, 72-в (п. №6, стояк), Отакара Яроша, 37, 45 до 20:00 29.12.17 г.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
29 декабря 1927 года в поселке Новый Харьков (тогда пригороде Харькова) открылась коммуна имени Ф.Э. Дзержинского, учреждение для перевоспитания малолетних преступников.
влажн.:
давл.:
ветер: