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30.12.2017  10:11   

Где в Харькове не будет воды 30 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: б-р Ивана Каркача, 73 (п. №3, стояк) до 17:00 30.12.17 г.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №3, стояк) до 20:00 30.12.17 г., пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №2, стояк) до 20:00 02.01.18 г.

Немышлянский район: ул. Харьковских дивизий, 10 (п. №1) до 20:00 30.12.17 г.

Основянский район: ул. Аравийская, 3-27 (ч/с) до 20:00 30.12.17 г.

Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 65 (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №1, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №11, стояк) до 20:00 30.12.17 г.

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №6, стояк) до 20:00 30.12.17 г.

Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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