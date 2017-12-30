Где в Харькове не будет воды 30 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район: б-р Ивана Каркача, 73 (п. №3, стояк) до 17:00 30.12.17 г.
Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №3, стояк) до 20:00 30.12.17 г., пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №2, стояк) до 20:00 02.01.18 г.
Немышлянский район: ул. Харьковских дивизий, 10 (п. №1) до 20:00 30.12.17 г.
Основянский район: ул. Аравийская, 3-27 (ч/с) до 20:00 30.12.17 г.
Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 65 (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №1, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №11, стояк) до 20:00 30.12.17 г.
Шевченковский район: ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №6, стояк) до 20:00 30.12.17 г.
Запомните, а лучше запишите все идеи, которые придут вам в голову в течение дня, – они могут оказаться довольно ценными и полезными. Также можете смело отправляться на шопинг.
Новогоднюю ночь харьковчане встретят без снега. Впрочем, дождя синоптики тоже не ожидают.
30 декабря в народе называют Данилов день.
влажн.:
давл.:
ветер: