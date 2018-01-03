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03.01.2018  10:11   

Где в Харькове не будет воды 3 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Исаевская, 2-129 (ч/с), ул. Снежковская, 2-а-55 (ч/с), ул. Липецкая, 2-31 (ч/с), ул. Багалия, 11 (п. №1, стояк), ул. Мироносицкая, 81/85 (п. №2, стояк) до 20:00 03.01.18 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №4) до 20:00 03.01.18 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 46 (стояк) до 20:00 03.01.18 г.

Слободской районул. Танкопия, 6 (п. №14) до 20:00 03.01.18 г.

Холодногорский район: ул. Ильинская, 67 (п. №1, стояк), пер. 1-й Золочевский, 1 (п. №4, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №11, стояк) до 20:00 03.01.18 г.

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Победы, 52-б (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №8), ул. Очаковская, 82, ул. Клочковская, 244, пр. Науки (Ленина), 21-а до 20:00 03.01.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
 
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