04.01.2018 10:11

Где в Харькове не будет воды 4 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Грицевца, 46-а (п. №1, стояк) до 17:00 04.01.18 г.

Киевский район: ул. Героев Труда, 12 (п. №5, стояк) до 17:00 04.01.18 г., ул. Багалия, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.18 г.

Новобаварский район: ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 04.01.18 г., ул. Тимирязева, 42 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 04.01.18 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 46 (стояк) до 20:00 04.01.18 г.

Слободской район: ул. Костычева, 26, 28, 30/1, 22 (ч/с), проезд 2-й Зерновой, 1-11 (ч/с), проезд 3-й Зерновой, 8-12 (ч/с), проезд 4-й Зерновой, 1-10 (ч/с) до 18:00 04.01.18 г., ул. Нестерова, 3 (п. №1, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.18 г.

Холодногорский район: ул. Старопрудная, 6 (п. №4) до 17:00 04.01.18 г.

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 21-а до 17:00 04.01.18 г., ул. Рымарская, 19 до 19:00 04.01.18 г., ул. Ахсарова, 9, пр. Людвига Свободы, 31, 35, 39, 33, 35-в, 37, 39-в, 41, пр. Победы, 58, 60, 60-а, ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Победы, 60 (п. №2) до 20:00 04.01.18 г.