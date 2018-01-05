05.01.2018 10:11

Где в Харькове не будет воды 5 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Героев Труда, 12 (п. №5, стояк) до 17:00 05.01.18 г., ул. Астрономическая, 3-и (п. №6) до 20:00 05.01.18 г.

Московский район: ул. Тополева, 9-20 (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо), 16-52 (ч/с), ул. Артельная, 16-2 (ч/с), ул. Ангарская, 17-5 (ч/с), ул. Ново-Харьковская, 20-4 (ч/с), ул. Пестеля, 11-93 (ч/с), ул. Люсинская, 9-98 (ч/с), ул. Галинская, 3-95 (ч/с), ул. Семиградская, 52-44 (ч/с), ул. Варваровская, 11-15 (ч/с), пер. Квитучий, 1-13 (ч/с), пер. Артельный, 1-19/2 (ч/с), ул. Вятская, 1-40 (ч/с) до 13:00 05.01.18 г., ул. Героев Труда, 21 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 12 (стояк), ул. Академика Павлова, 140-а (п. №2, стояк) до 20:00 05.01.18 г.

Немышлянский район: пр. Московский, 222-а (п. №3, стояк) до 17:00 05.01.18 г.

Новобаварский район: ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк), 42 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 05.01.18 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 35 до 17:00 05.01.18 г.

Слободской район: ул. Костычева, 26, 28, 30/1, 22 (ч/с), проезд 2-й Зерновой, 1-11 (ч/с), проезд 3-й Зерновой, 8-12 (ч/с), проезд 4-й Зерновой, 1-10 (ч/с) до 18:00 05.01.18 г.

Холодногорский район: ул. Старопрудная, 6 (п. №4, стояк), ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №2, стояк) до 20:00 05.01.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк) до 17:00 05.01.18 г., ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Победы, 60 (п. №2) до 20:00 05.01.18 г