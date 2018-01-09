09.01.2018 14:15

4 гривны на тепло и 60 копеек на горячую воду: харьковчане будут меньше платить за коммуналку

Новые тарифы приняли двумя постановлениями во время заседания НКРЭ. Там и утвердили расценки за услуги централизованного отопления и снабжения горячей воды.



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Абоненты, дома которых оборудованы домовыми и квартирными счетчиками тепловой энергии, будут платить 1238,88 гривен за гигакалорию. Сейчас это - 1243 гривны 19 копеек. Там же, где нет таких приборов учета, люди, будут платить 31 гривну 69 копеек в месяц за квадратный метр сейчас это 31,8 гривен за квадратный метр.

На горячую воду, с учетом изменения стоимости холодной, также есть скидка. Есть полотенцесушители - будете платить 73,29 гривен за куб, это на 60 копеек меньше. А если нет - то 67,74 гривен за метр кубический. Новые тарифы вступят в силу после опубликования в правительственной газете.