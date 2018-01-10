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10.01.2018  10:11   

Где в Харькове не будет воды 10 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк) до 17:00 10.01.18 г.

Киевский районул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк), пл. Театральная, 4 (стояк) до 20:00 10.01.18 г.

Московский районвъезд Загородный, 3-43 (ч/с) до 13:00 10.01.18 г., пр. Тракторостроителей, 160 (п. №4, стояк) до 20:00 10.01.18 г.

Новобаварский район: ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 10.01.18 г., ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11.01.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 99 (институт физкультуры), ул. 23 Августа, 75 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10.01.18 г., ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк) до 17:00 11.01.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
 
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