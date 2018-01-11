11.01.2018 10:11

Где в Харькове не будет воды 11 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Жилярди, 1-24 (ч/с), ул. Роменская, 2-50 (ч/с), въезд Жилярди, 7-а-13-а (ч/с), ул. Шосткинская, 1-50 (ч/с), въезд 2-й Роменский, 1-22 (ч/с), пер. Роменский, 1/19-16 (ч/с), пер. Чебышева, 3-14 (ч/с), пер. Саперный, 5-28 (ч/с), ул. Дружбы Народов, 233 (п. №2, стояк) до 20:00 11.01.18 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (стояк), ул. Познанская, 4 (п. №8, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (п. №7, стояк) до 20:00 11.01.18 г.

Новобаварский район: ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11.01.18 г.

Слободской район: пр. Гагарина, 45-а (п. №6, стояк) до 20:00 11.01.18 г.

Холодногорский район: ул. Славянская, 10 (п. №1), ул. Золочевская, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 11.01.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк) до 17:00 11.01.18 г., ул. 23 Августа, 75 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11.01.18 г.