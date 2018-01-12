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12.01.2018  10:11   

Где в Харькове не будет воды 12 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский районул. Героев Труда, 4 (стояк), ул. Лермонтовская,  20(п. №1, стояк), 28(п. №2, стояк), ул. Звездная, 42/13 (п. №2, стояк) до 17:00 12.01.18 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №3, стояк) до 20:00 12.01.18 г.

Новобаварский район: б-р Профсоюзный, 9 (п. №3) до 17:00 12.01.18 г., ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 12.01.18 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 176 (кор. №7, п. №1, стояк), ул. Достоевского, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 12.01.18 г.

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 64 (п. №2), ул. Ромена Роллана, 13 (п. №3) до 17:00 12.01.18 г., ул. Данилевского, 39, 41 до 19:00 12.01.18 г., ул. Армейская, 126 (п. №1, стояк) до 20:00 12.01.18 г.

Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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