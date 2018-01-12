12.01.2018 17:00

«Харьковводоканал» проведет ремонтные работы на Карачевском шоссе

Водоснабжение части абонентов будет прекращено с 10:00 до 20:00 в понедельник, 15 января, в связи с ремонтными работами на водоводе по Карачевскому шоссе, 67.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», водоснабжение будет временно прекращено по таким адресам: ул. Достоевского, 1-а, 2, 2-а,3, 3-а, 4, 6, 10, 10-а, 15, 15-а, 17/3, 21, 22-б, 22-в, ул. Коксовая, 11, ул. Кибальчича, 6, 138, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, ул. Зеленая, 52, пер. 1-й Рудничный, 3.

Также не будет воды в частном секторе по адресам: ул. Большая Жихорская, 1-302, ул. Томская, 1-106, ул. Владимира Сосюры, 1-26, ул. Кутаисская, 1-29, ул. Достоевского, 1-110, въезд Достоевского, 1-10, ул. Карьерная, 1-17, ул. Тернопольская, 1-32, пер. Маршака, 1-18, ул. Гутянская, 1-17, ул. 1-го Мая, 2-42, ул. Ванды Василевской, 1-55, ул. Зеленая, 1-57, ул. Михаила Зеленина, 1-59, ул. Круковская, 1-63, ул. Куусинская, 1-17, ул. Мичурина, 1-53.



Также воды не будет на ул. Никитенко, 1-39, в пер. 1-м Рудничном, 1-12, пер. 2-м Рудничном, 1-15, пер. 3-м Рудничном, 1-14, въезде Рудничном, 1-23, ул. Семко, 1-81, ул. Срезневского, 1-35, в пер. Томском, 1-12, на ул. Хабаровской, 1-61, в пер. Хабаровском, 1-9, на ул. Камышовой, 1-123, ул. Радиотехнической, 1-39, в пер. 1-м Радиотехническом, 1-20, пер. 2-м Радиотехническом, 1-19, пер. Коксовом, 1-7, на ул. Коксовой, 1-53, ул. Минеральной, 1-43, ул. Ясные Зори, 1-43, ул. Кибальчича, 1-157, ул. Северокавказской, 1-56, ул. Удянской, 1-66, ул. Приамурской, 1-24, в пер. 1-м Тираспольском, 1-10, пер. 2-м Тираспольском, 1-10, пер. 3-м Тираспольском, 1-12, пер. 4-м Тираспольском, 1-11, на ул. Тираспольской, 1-30, ул. Восточной, 1-29, ул. Райгородской, 1-30, в пер. Бородиновском, 1-12, на въезде Бородиновском, 1-22, въезде Приамурском, 1-12, на ул. Московской, 1-46.