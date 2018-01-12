12.01.2018 19:42

В Харькове готовятся к ухудшению погодных условий

В Харькове, как и во всей Украине, готовятся к ухудшению погодных условий, подготовлена снегоуборочная техника и закуплено необходимое количество песчано-солевой смеси.



city.kharkov.ua

Сегодня, 12 января, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области в режиме видеоконференции прошло очередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством Вице-премьер-министра Украины – Министра регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко. В заседании приняли участие председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев, представители Национальной полиции и других профильных структур.

Совещание было посвящено анализу действий органов власти во время ухудшения погодных условий в декабре 2017 года, а также планированию работы центральных, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по подготовке к пропуску ледохода, к возможным наводнениям и паводкам.

«Идет понижение температуры. В начале января была теплая погода, дорожное хозяйство и системы жизнеобеспечения работали по-другому. Сейчас нужно посмотреть на эту ситуацию в разрезе всех областей, в частности, по вопросам, связанным с работой системы жизнеобеспечения. Необходимо разработать региональные планы действий при ухудшении погодных условий, а на центральном уровне - разработать механизмы, касающиеся, например, безопасности движения в отдельных или нескольких областях», - отметил Геннадий Зубко.

Как сообщил после совещания заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко, в городе к непогоде подготовлено 238 единиц дорожной техники, 105 единиц снегоуборочной внутриквартальной техники и 153 единицы техники малой механизации.

«В прошлом году было закуплено до 50 единиц новой техники - дорожной, малой механизации и трактора. Также закуплено необходимое количество песчано-солевой смеси. Все коммунальные службы, связанные с водо- и теплоснабжением, водоотведением, действуют в рабочем режиме», - подчеркнул заместитель городского головы.

Согласно прогнозам Украинского гидрометцентра, в январе в Украине ожидается два периода неблагоприятных погодных условий. 15, 16 и 17 января сначала на территории Левобережной Украины, а затем в остальных регионах ожидается выпадение снега толщиной до 10 см. 18 января через центральную часть Украины пройдет несколько циклонов, которые приведут к выпадению сильного, местами очень сильного снега, налипанию мокрого снега, усилению скорости ветра и метели. По прогнозам, прирост снежного покрова прибавится еще на 10-20 см в большинстве областей Украины. 21-22 января ожидаются сильные снегопады с переходом в дождь, гололед на дорогах, усиление штормового ветра со скоростью до 15-24 м/с. В течение ближайших дней температура снизится в ночное время до 4-9 мороза, а на северо-востоке - до 10-14 градусов ниже нуля.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, начиная с 25 января, существует большая вероятность сильного похолодания в Украине со снижением температуры воздуха до 14-19 градусов мороза, а 27-28 января - до 20-25 градусов ниже нуля. Детальный прогноз погоды с показателями скорости ветра, количества осадков, высоты снежного покрова будет предоставлен за три-четыре дня до намеченных дат.