Где в Харькове не будет воды 15 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Киевский район: ул. Звездная, 42/13 (п. №2, стояк) до 17:00 15.01.18 г., ул. Академика Павлова, 309-б (п. №2), ул. Валентиновская (Блюхера), 15-б до 20:00 15.01.18 г.
Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32, 36, 40-а, 40-б, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк) до 20:00 15.01.18 г.
Основянский район: ул. Грековская, 15 (п. №1, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 4 (п. №3, стояк) до 20:00 15.01.18 г.Холодногорский район: пер. Сестрорецкий, 3-17 (ч/с), ул. Золочевская, 28-а (п. №2, стояк) до 20:00 15.01.18 г.
Любые игры с финансами сегодня не приветствуются – риск потерь чрезвычайно высок. В то же время день хорош, чтобы претворять в жизнь давно продуманные планы.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо покроется тучами, вечером возможен мелкий снег.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: