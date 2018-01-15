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15.01.2018  10:11   

Где в Харькове не будет воды 15 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Звездная, 42/13 (п. №2, стояк) до 17:00 15.01.18 г., ул. Академика Павлова, 309-б (п. №2), ул. Валентиновская (Блюхера), 15-б до 20:00 15.01.18 г.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32, 36, 40-а, 40-б, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк) до 20:00 15.01.18 г.

Основянский район: ул. Грековская, 15 (п. №1, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 4 (п. №3, стояк) до 20:00 15.01.18 г.

Холодногорский район: пер. Сестрорецкий, 3-17 (ч/с), ул. Золочевская, 28-а (п. №2, стояк) до 20:00 15.01.18 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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