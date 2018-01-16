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16.01.2018  10:11   

Где в Харькове не будет воды 16 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Vgorode
В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Звездная, 42/13 (п. №2, стояк) до 17:00 16.01.18 г., ул. Каразина, 4, ул. Мироносицкая, 61, ул. Академика Павлова, 309-б, ул. Валентиновская (Блюхера), 15-б до 20:00 16.01.18 г.

Новобаварский район: ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 16.01.18 г.

Основянский район: ул. Гольдберговская (1-й Конной Армии), 100, пер. Рыбасовский, 15, ул. Грековская, 15 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 176 (к. №10, п. №4, стояк) до 20:00 16.01.18 г.

Слободской район: ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 101-а (п. №2) до 17:00 16.01.18 г., пр. Победы, 75 (п. №1), ул. Академика Ляпунова, 7 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 16.01.18 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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