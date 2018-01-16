Где в Харькове не будет воды 16 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Киевский район: ул. Звездная, 42/13 (п. №2, стояк) до 17:00 16.01.18 г., ул. Каразина, 4, ул. Мироносицкая, 61, ул. Академика Павлова, 309-б, ул. Валентиновская (Блюхера), 15-б до 20:00 16.01.18 г.
Новобаварский район: ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 16.01.18 г.
Основянский район: ул. Гольдберговская (1-й Конной Армии), 100, пер. Рыбасовский, 15, ул. Грековская, 15 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 176 (к. №10, п. №4, стояк) до 20:00 16.01.18 г.
Слободской район: ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.18 г.
Шевченковский район: ул. Клочковская, 101-а (п. №2) до 17:00 16.01.18 г., пр. Победы, 75 (п. №1), ул. Академика Ляпунова, 7 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 16.01.18 г.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
ветер: