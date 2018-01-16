16.01.2018 14:45

На улицы Харькова вышла снегоуборочная техника

121 единица снегоуборочной техники работает сегодня, 16 января, на улицах Харькова.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщил директор КП «Дорремстрой» Виталий Бура. По его словам, коммунальщики работают в круглосуточном режиме, накануне город чистили 118 машин. За минувшие сутки на дороги Харькова высыпали более 0,5 т соли и 469 куб. м песчано-солевой смеси. Виталий Бура отметил, что на предприятии готовились к обильным снегопадам, а выпало всего 1,5 см осадков, поэтому проблем с уборкой снега не возникло.

Кроме того, к уборке объектов зеленого хозяйства города сегодня привлечены 9 тракторов «Авант», которые находятся на балансе КП «Харьковзеленстрой». Об этом после рабочего совещания в Харьковском городском совете сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная. По ее словам, убирать снег в парках и скверах Харькова вышли около 200 сотрудников предприятия.

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, работы по уборке города проводятся согласно графику.

«Вся техника на ходу и вышла на уборку снега. Замечаний от харьковчан в службу «15-62» пока не поступало», - сообщил вице-мэр.