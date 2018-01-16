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16.01.2018  14:45   

На улицы Харькова вышла снегоуборочная техника

121 единица снегоуборочной техники работает сегодня, 16 января, на улицах Харькова.


dozor.kharkov.ua
Об этом сообщил директор КП «Дорремстрой» Виталий Бура. По его словам, коммунальщики работают в круглосуточном режиме, накануне город чистили 118 машин. За минувшие сутки на дороги Харькова высыпали более 0,5 т соли и 469 куб. м песчано-солевой смеси. Виталий Бура отметил, что на предприятии готовились к обильным снегопадам, а выпало всего 1,5 см осадков, поэтому проблем с уборкой снега не возникло. 
 
Кроме того, к уборке объектов зеленого хозяйства города сегодня привлечены 9 тракторов «Авант», которые находятся на балансе КП «Харьковзеленстрой». Об этом после рабочего совещания в Харьковском городском совете сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная. По ее словам, убирать снег в парках и скверах Харькова вышли около 200 сотрудников предприятия. 
 
Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, работы по уборке города проводятся согласно графику. 
 
«Вся техника на ходу и вышла на уборку снега. Замечаний от харьковчан в службу «15-62» пока не поступало», - сообщил вице-мэр. 
 
Отметим, в городе к непогоде подготовлено 238 единиц дорожной техники, 105 единиц снегоуборочной внутриквартальной техники и 153 единицы техники малой механизации. Также в КП «Дорремстрой» закуплено 30 тыс. т песчано-солевой смеси, в том числе 11 тыс. т соли.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка, снег, дорремстрой, харьков
 
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