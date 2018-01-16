16.01.2018 16:30

В Харькове мошенники выдают себя за работников «Харьковгоргаза»

Аферисты, выдающие себя за работников «Харьковгоргаза», навязывают горожанам замену газового оборудования.



// Харьковгоргаз

Компания «Харьковгоргаз» не занимается продажей газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служюа компании.



Неизвестные лица обманывают потребителей, утверждая, что установленное у них оборудование работает неисправно и требует обязательной замены.



Аферисты продают харьковчанам газовое оборудование втридорога по несуществующей «льготной программе».



«Харьковгоргаз» занимается доставкой газа потребителям. Компания не продает газовое оборудование. Оплата работ предприятия осуществляются только на основании счетов. Потребитель не должен оплачивать наличными услуги «Харьковгоргаза». Так же не существует никаких льготных программ по замене газовых приборов (плит, газовых колонок)», – отметил начальник отдела безопасности Алексей Дзюба.



Если потребитель решает заменить газовое оборудование, то ему следует обратиться в «Харьковгоргаз». Технические характеристики нового прибора могут отличаться от предыдущего. Кроме того, непрофессинальная установка газового оборудования может быть сопряжена с риском для потребителя.



Все сотрудники «Харьковгоргаза» одеты в форму компании, имеют при себе служебное удостоверение с фотографией, указанием должности, логотипом и печатью предприятия. Их можно перепроверить, позвонив по телефонам Контакт-центра (057) 766-51-04, (067) 01-07-104 и Северного управления (057) 763-08-31, Южного управления (0572) 52-71-44 и Восточного управления (0572) 94-54-99.



Информацию о проведении работ по техобслуживанию газового оборудования с указанием конкретного адреса можно найти на официальном сайте компании khgor.104.ua.