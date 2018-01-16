16.01.2018 17:50

Добросовестных харьковчан зовут на работу в городское КП

Если вы в поиске работы, то возможно это предложение именно для вас. Городскому КП «Харьковблагоустройство» нужны новые кадры. За хорошую работу - хорошая зарплата и ряд льгот.



dozor.kharkov.ua

Уборка улиц от снега и гололеда зимой, планирование газонов и высадка цветов весной, очистка дворов от мусора летом и от опавших листьев осенью. И это лишь малая часть их работы. Городу нужны новые рабочие руки. Руки, которые будут помогать в благоустройстве придомовых территорий. На сегодня укомплектованность профильного коммунального предприятия всего около 50%,500 дворников и 40 озеленителей. Именно столько сотрудников профильное городское КП «Харьковблагоустройство» готово принять в свой штат. Люди нужны ответственные и добросовестные, ведь работа не из легких.

«Мы готовы предоставить рабочие места дворникам и озеленителям. У нас есть соответствующий инструмент, есть соответствующая спецодежда. Мы своевременно выплачиваем заработную плату, мы своевременно оплачиваем все фонды, у нас все люди гарантированно уходя на пенсию, получают пенсию. От минимальной заработной платы с 1 января 3723 гривны и до 6500 гривен человек может заработать. Потому что у нас каждому человеку индивидуально начисляется заработная плата. Заработная плата начисляется в зависимости от объемов и качества выполненных работ. Городским советом у нас приняты льготы для наших дворников и в декабре также приняты льготы для трактористов. Размер льготы - на работающего человека на 21 м. кв, они на 100% освобождены от квартплаты и оплаты за центральное отопление», - говорит директор КП «Харьковблагоустройство» Екатерина Сливинская.

Заботятся на предприятии и о том чтобы облегчить работу дворников, которая кстати всесезонная и на свежем воздухе. Для этого ежегодно закупают бензопилы, бензокосы, мотоблоки и другие механизированные принадлежности.

«Практически ежегодно мы производим закупку за счет бюджетных средств, это прежде всего мотокосы, это средства малой механизации, которые работают в зимний период. Это мотоблоки, это роторные снегоочистители. Летом это мотокоса, это бензопила, бензоножницы. И в 2018 году мы тоже запланировали приобретение как средств малой механизации так и тракторную технику», - сообщает директор КП «Харьковблагоустройство» Екатерина Сливинская.

Для тех, кто решит присоединиться к благоустройству Харькова, просят обращаться в отдел кадров по адресу: улица Шатиловская 4. Телефоны для справок:702-18-85, 050-304-47-50. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.