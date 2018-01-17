17.01.2018 10:11

Где в Харькове не будет воды 17 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Академика Павлова, 309-б, ул. Валентиновская (Блюхера), 15-б, ул. Звездная, 42/13 (п. №2, стояк) до 20:00 17.01.18 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-а, Салтовское шоссе, 145-в до 17:00 17.01.18 г.

Немышлянский район: ул. Олимпийская, 29, 31, 33, 35, ул. Танкопия, 7, 7/1, 7/2 до 17:00 17.01.18 г.

Новобаварский район: ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 17.01.18 г.

Основянский район: ул. Достоевского, 1-а (п. №2), Мерефянское шоссе, 32 (п. №4, стояк) до 20:00 17.01.18 г.

Слободской район: пр. Гагарина, 39, ул. Плехановская, 42-а до 17:00 17.01.18 г., пр. Московский, 96-а до 20:00 17.01.18 г.

Холодногорский район: ул. Золочевская, 24 (п. №1) до 20:00 17.01.18 г.

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 1-б (п. №2, стояк) до 17:00 17.01.18 г., ул. Тобольская, 1-25 (ч/с), ул. Казахстанская, 3-21 (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, ул. Клочковская, 226, 226-а, 226-б, 237 до 18:00 17.01.18 г., ул. Академика Ляпунова, 7 (п. №4, спаренный стояк), ул. Новгородская, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 17.01.18 г.