Где в Харькове не будет воды 17 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Академика Павлова, 309-б, ул. Валентиновская (Блюхера), 15-б, ул. Звездная, 42/13 (п. №2, стояк) до 20:00 17.01.18 г.
Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-а, Салтовское шоссе, 145-в до 17:00 17.01.18 г.
Немышлянский район: ул. Олимпийская, 29, 31, 33, 35, ул. Танкопия, 7, 7/1, 7/2 до 17:00 17.01.18 г.
Новобаварский район: ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 17.01.18 г.
Основянский район: ул. Достоевского, 1-а (п. №2), Мерефянское шоссе, 32 (п. №4, стояк) до 20:00 17.01.18 г.
Слободской район: пр. Гагарина, 39, ул. Плехановская, 42-а до 17:00 17.01.18 г., пр. Московский, 96-а до 20:00 17.01.18 г.
Холодногорский район: ул. Золочевская, 24 (п. №1) до 20:00 17.01.18 г.
Шевченковский район: ул. Ахсарова, 1-б (п. №2, стояк) до 17:00 17.01.18 г., ул. Тобольская, 1-25 (ч/с), ул. Казахстанская, 3-21 (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, ул. Клочковская, 226, 226-а, 226-б, 237 до 18:00 17.01.18 г., ул. Академика Ляпунова, 7 (п. №4, спаренный стояк), ул. Новгородская, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 17.01.18 г.
Любой поступок сегодня может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. Звезды советуют не сорить деньгами.
В среду синоптики обещают снег, местами сильный, метель с порывами ветра до 15-20 м/с. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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