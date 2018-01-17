17.01.2018 17:08

Харьковские коммунальщики ремонтируют подъезды и устанавливают улавливающие сетки

В двух четырнадцатиэтажках под номерами 170 и 172 по улице Москалевской, что в Новобаварский районе, работают бригады коммунальщиков.



dozor.kharkov.ua

Краска на стенах подъезда стала отслаиваться, потолок тоже со временем начал чернеть.

«Две эти многоэтажки по улице Москалевской ремонтировались очень давно. С начала постройки никто ремонты в подъездах не делал. Люди обратились на приеме к Харьковскому городскому голове, люди обращались к первому заместителю городского головы Игорю Терехову с просьбой отремонтировать подъезды. Мы, в рамках текущего ремонта, в начале этого года приступили к работам и, думаю, что в течении недели работы будут завершены», - рассказывает директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

В процессе ремонта, добавляет Богдан Долина, стены поштукатурят и покрасят, потолок обновят. Планируется и новое освещение, и почтовые ящики. А вот другая бригада коммунальщиков, возле этих двух домов, работает на автовышке.

«Дома, которые покрыты плиткой, строились довольно таки давно. Плитка во многих местах отходит от стен, она начинает осыпаться, падать и угрожает жизни и здоровью людей. Было принято решение об установке улавливающих сеток, которые улавливают эту плитку. Конечно, в процессе улавливания она повреждается, и мы только в прошлом году порядка 500 метров сеток отремонтировали, чем занимаемся и сейчас», - информирует директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

Если у горожан есть подобная проблема, говорят коммунальщики, то о ней следует сообщать на участки «Жилкомсервиса» или в городскую диспетчерскую службу «15-62» для немедленного предупреждения аварийной ситуации.