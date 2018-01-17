17.01.2018 18:28

Харьковские коммунальщики готовы к уборке снега

18-19 января в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий.



// city.kharkov.ua

Эта тема обсуждалась сегодня, 17 января, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций с председателями областных администраций и руководителями соответствующих служб под председательством вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко. Участники заседания обсудили ухудшение погодных условий в ряде регионов Украины и разработали план мероприятий по ликвидации последствий возможной стихии.



Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, коммунальные предприятия города в случае снегопада полностью готовы к уборке снега.



«На сегодняшний день подготовлено более 150 единиц техники только для внутриквартальных дорог, 238 единиц - для чистки дорог и магистралей. Есть в наличии достаточное количество песчано-солевой смеси. Мы готовы к любой стихии и работаем сейчас на упреждение. Я не вижу причин для беспокойства и уверен, что со снегом мы справимся», - отметил Андрей Руденко.