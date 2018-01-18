Где в Харькове не будет воды 18 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Метростроителей, 15 (п. №3, стояк) до 17:00 18.01.18 г.; ул. Звездная, 42/13 (п. №2, стояк) до 20:00 18.01.18 г.; ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, ул. Чкалова, 31, 33, 35, 37, 39, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика) 9, 2/10, проезд Электроинструментальный, 7, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7 до 20:00 18.01.18 г.
Московский район: Салтовское шоссе, 145-в; пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1,2) до 20:00 18.01.18 г.
Немышлянский район: пр. Московский, 144/2 до 17:00 18.01.18 г.
Новобаварский район: ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк); пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №4, стояк); ул. Голубовская (ч/с); пер. Голубовский (ч/с); ул. Пушкаревская (ч/с); въезд Голубовский (ч/с); ул. Кропивницкого (ч/с); до 20:00 18.01.18 г.
Основянский район: Мерефянское шоссе, 32 (п. №4, стояк); ул. Валдайская, 32/2 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18.01.18 г.
Слободской район: ул. Плехановская, 98-а (п. №5, стояк) до 20:00 18.01.18 г.
Холодногорский район: ул. Золочевская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 18.01.18 г.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: