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18.01.2018  18:47   

Плановый ремонт на Салтовке: 160 домов остались без отопления и горячей воды

Причиной стало повреждение на магистрали. Его обнаружили рабочие КП «Харьковские теплосети» еще в начале недели, но не начинали ремонт, в связи с морозами, а уже сегодня, когда температура поднялась до нуля, коммунальщики приступили к ремонту.


korrespondent
Без отопления и горячей воды оставались 160 многоэтажек, это 108 домов Московского и 52 Киевского районов.
 
«Для того чтобы жителям нашего города было легче переносить наше отключение, потому что мы доставляем неудобства, мы ожидали благоприятных условий для проведения ремонтных работ. Назвать эту аварию крупной и масштабной сложно.  Неудобство заключается в том, что для ее устранения мы были вынуждены отключить такое большое количество домов», говорит начальник Московского филиала КП «ХТС» Алексей Лука. 
 
Все работы производятся по технологии, а также с соблюдением всех норм безопасности, ведь в трубах спустили воду но горячей пар остался. А потому с обеих сторон ставят специальные отсечки, для безопасной работы. После завершения сварочных работ, магистраль заполнили водой и уже ночью батареи должны потеплеть, об этом коммунальщики заранее предупредили жителей, разместив объявления в подъездах домов, которые были без тепла.
Тэги:  отопление, ремонт, харьков, вода
 
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