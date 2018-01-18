Плановый ремонт на Салтовке: 160 домов остались без отопления и горячей воды

Причиной стало повреждение на магистрали. Его обнаружили рабочие КП «Харьковские теплосети» еще в начале недели, но не начинали ремонт, в связи с морозами, а уже сегодня, когда температура поднялась до нуля, коммунальщики приступили к ремонту.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: