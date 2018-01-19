Где в Харькове не будет воды 19 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Метростроителей, 15 (п. №3, стояк), ул. Шишковская, 20 (стояк) до 17:00 19.01.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 111 (п. №1), пр. Жуковского, 1, ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, ул. Чкалова 31, 33, 35, 37, 39, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 9, 2/10, проезд Электроинструментальный, 7, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7 до 20:00 19.01.18 г.
Московский район: пр. Тракторостроителей, 83 (п. №1, стояк), ул. Светлая, 23-б (п. №3, стояк) до 20:00 19.01.18 г.
Немышлянский район: ул. Маршала Рыбалко, 44 (п. №3, спаренный стояк), пр. Московский 144/2 до 17:00 19.01.18 г.
Основянский район: Мерефянское шоссе, 32 (п. №4, стояк), ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 98, 100, б-р Нетеченский, 23, 25-а, 36, пер. Рыбасовский, 15 до 20:00 19.01.18 г.
Холодногорский район: ул. Золочевская, 24 (стояк) до 20:00 19.01.18 г.
Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Всю вторую половину дня будет идти снег.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
влажн.:
давл.:
ветер: