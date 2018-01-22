Где в Харькове не будет воды 22 января. Список адресов

22.01.2018 10:11

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Мохначанская, 73 (п. №1, стояк) до 17:00 22.01.18 г.; ул. Грицевца, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 22.01.18 г.

Киевский район: ул. Пестеля (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Каринской ( Марселя Кашена) (ч/с), ул. Приходьковская (ч/с), ул. Соединенная (ч/с), ул. Барабашова (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Люсинская (ч/с), ул. Метростроителей, 15 (п. №3, стояк) до 20:00 22.01.18 г.

Московский район: ул. Светлая, 23-б (п. №3, стояк), ул. Фейрбаха, 1-а (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 40 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-б (п. №6, стояк) до 20:00 22.01.18 г.

Немышлянский район: пр. Московский, 144/2 до 17:00 22.01.18 г.

Новобаварский район: пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №4, стояк) до 20:00 22.01.18 г.

Слободской район: ул. Плехановская, 73 (п. №2), 42-а (п. №3, стояк) до 20:00 22.01.18 г.

Холодногорский район: пер. Пластичный, 8-9, 2-а (детский сад), ул. Залютинская, 2 (общежитие), ул. Благовещенская (Карла Маркса), 26 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 24 (стояк) до 20:00 22.01.18 г.

Шевченковский район:

ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. Серебряная 1-28-а (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Новгородская, 44 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 6 (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 15 (п. №1), ул. 23 Августа, 40 (п. №1, стояк) до 20:00 22.01.18 г.; пр. Победы, 75 (п. №11, стояк) до 22:00 22.01.18 г.