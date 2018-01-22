22.01.2018 14:45

Круглосуточная работа диспетчерской службы Водоканала дает возможность оперативно ликвидировать повреждения

Оперативность в решении вопросов играет не последнюю роль. В диспетчерскую службу КП «Харьковводоканал» поступают заявки об авариях на сетях и от горожан и от других коммунальных предприятий, после чего диспетчеры направляют аварийные бригады на объекты.



dozor.kharkov.ua

В диспетчерскую службу комплекса водоснабжения КП «Харьковводоканала» поступила информация от жителей о том, что протекает колодец. Диспетчер принял эту заявку, после чего направил на адрес ремонтную бригаду. Уже по приезду на место аварии, специалисты определили масштабы работ и сроки их выполнения.

«Ликвидация будет происходить в течение получаса – часа. Отключили участок магистрали и тут такая ситуация, то есть потребители под отключение не попали, только один пожарный гидрант. В связи с тем, что пожарный гидрант на данный момент стоит очень долгое время и пришли в негодность болты на межфланцевом соединении, поэтому будет произведена замена», - информирует заместитель директора комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Дмитрий Крыжановский.

В целом же диспетчерская служба в городе работает уже почти 10 лет и в течение этого времени вся его работа - это четкий алгоритм и взаимодействие с другими городскими службами.

«Диспетчерская служба КП «Харьковводоканал» принимает заявки от жителей города по телефону, так же получаем заявки от службы «15-62», КП «Дорремстрой», «Жилкомсервис», Департамента коммунального и жилищного хозяйства. После получения заявки, она оформляется в базе и после этого направляется бригада для локализации аварийных ситуаций», - сообщает начальник диспетчерской службы комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Игорь Ермилин.

Таких бригад на комплексе «Харьковводоснабжение» 7 и их работу можно оперативно корректировать в режиме реального времени за счет наличия на автомобилях GPS-навигации, отмечают на предприятии. При этом диспетчерская служба работает круглосуточно. Номера, по которым горожане в случае необходимости могут обратиться в диспетчерскую службу можно найти на сайте предприятия, а также в квитанциях.