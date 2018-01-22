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22.01.2018  17:15   

На Салтовке открыли очередную площадку для выгула собак

Специализированная площадка для выгула и дрессировки собак начала работать сегодня, 22 января, на проспекте Тракторостроителей, 126.


city.kharkov.ua
В ходе открытия площадки кинологи дали  бесплатные консультациии владельцам животных и продемонстрировали азы дрессировки собак. Кроме того, в передвижном веткабинете можно было получить консультацию ветеринара. 
 
Одновременно с новой начали работать еще семь площадок, сданных в эксплуатацию в конце 2017 года. Они находятся по таким адресам: Салтовское шоссе, 104-а; ул. Танкопия, 13/9; ул. Танкопия, 35/1; ул. Велозаводская, 38; ул. Ростовская, 9; ул. Библика, 13 - ул. Мира, 14; ул. Чугуевская, 33.
 
Отметим, что площадки для выгула животных открывают в каждом районе города (их уже около 40). За ограждением, которое установлено в целях безопасности, есть снаряды для тренировки собак: легкоатлетический и двойной барьеры, наклонная стенка, окоп, колесо. Харьковчане могут там самостоятельно и бесплатно заниматься со своими питомцами, а сотрудники КП «Центр обращения с животными» готовы консультировать владельцев собак, организовывать для них лекции и различные акции.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дрессировка, площадка, собаки, харьков, выгул
 
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