22.01.2018 17:15

На Салтовке открыли очередную площадку для выгула собак

Специализированная площадка для выгула и дрессировки собак начала работать сегодня, 22 января, на проспекте Тракторостроителей, 126.



city.kharkov.ua

В ходе открытия площадки кинологи дали бесплатные консультациии владельцам животных и продемонстрировали азы дрессировки собак. Кроме того, в передвижном веткабинете можно было получить консультацию ветеринара.

Одновременно с новой начали работать еще семь площадок, сданных в эксплуатацию в конце 2017 года. Они находятся по таким адресам: Салтовское шоссе, 104-а; ул. Танкопия, 13/9; ул. Танкопия, 35/1; ул. Велозаводская, 38; ул. Ростовская, 9; ул. Библика, 13 - ул. Мира, 14; ул. Чугуевская, 33.

Отметим, что площадки для выгула животных открывают в каждом районе города (их уже около 40). За ограждением, которое установлено в целях безопасности, есть снаряды для тренировки собак: легкоатлетический и двойной барьеры, наклонная стенка, окоп, колесо. Харьковчане могут там самостоятельно и бесплатно заниматься со своими питомцами, а сотрудники КП «Центр обращения с животными» готовы консультировать владельцев собак, организовывать для них лекции и различные акции.