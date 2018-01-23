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23.01.2018  12:07   

Более 1,5 тысячи дворников убирают снег в Харькове

1542 дворовых рабочих убирают снег на придомовых территориях жилых домов Харькова.


// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, для уборки снега используются 92 единицы средств малой механизации, а также 61 единица снегоуборочной техники коммунальных предприятий.

Снег во дворах убирают работники КП «Харьковблагоустройство», КП «Благоустрий» города Харькова» и ООО «СПО».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, снегопад, харьков
 
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