Более 1,5 тысячи дворников убирают снег в Харькове

1542 дворовых рабочих убирают снег на придомовых территориях жилых домов Харькова.
Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, для уборки снега используются 92 единицы средств малой механизации, а также 61 единица снегоуборочной техники коммунальных предприятий.
Снег во дворах убирают работники КП «Харьковблагоустройство», КП «Благоустрий» города Харькова» и ООО «СПО».
Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции.
Практически все время будет идти сильный снег, который во второй половине дня должен ослабнуть.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: