23.01.2018 16:17

Как убирают Харьков от снега

Из-за сильных снегопадов, продолжавшихся в Харькове с вечера понедельника до утра, город в прямом смысле засыпало снегом, поэтому дорожники перешли на круглосуточное несение службы.



dozor.kharkov.ua

Харьков снова засыпало снегом. Из-за ухудшения погодных условий коммунальщики со спецтехникой перешли на несение службы в особом режиме.

«Мы убираем до последнего. Первая смена вышла с 8-ми. Площадь начали чистить вообще с 5-ти утра. И ночные смены у нас работают, круглосуточно работаем. Убираем и вывозим, убираем и вывозим. За нами ездят и посыпают потом», - сообщает водитель спецмашины Ибрагим.

Борьбу со снегом, говорят в мэрии, коммунальщики начали еще в ночь с понедельника на вторник, как только Харьков начало заметать снегом. Особое внимание центральным магистралям, остановкам общественного транспорта, и территориям возле соцучреждений: школ, детских садов и медучреждений. Также техника работает на пешеходных зонах, парках и скверах.

«Я думаю, справляются, стараются, на твердую четверку точно. Это то, что я видел. Вот по городу везде вижу или люди расчищают, или машины», - делится студент Егор.

«Техники много, убирают в принципе, стараются по мере возможности. Ну и аварий не встречал, вот полгорода сегодня прошел, аварий не было. Это наверное плюс коммунальщикам. Самые такие основные места доступны», - говорит фрилансер Александр.

В целом город от снега убирают с помощью нескольких сотен единиц дорожной техники и машин малой механизации.

«Сейчас в городе работает 162 единицы дорожной техники, плюс к этому на тротуарах и внутриквартальных дорогах у коммунальных и жилищных служб, работает в скверах, садах, парках, работает 150 единиц малой техники, которая занимается этой расчисткой. Снег продолжается. Мы не останавливаемся. Более ударные силы будут брошены, как только снег остановиться.

Потому, что это иногда выглядит как сизифов труд, кажется кому-то с одной стороны, но с другой стороны мы имели бы сейчас достаточно плачевную ситуацию. Город едет, никаких серьезных сбоев ни по транспорту, ни по каким-то другим службам нет», - информирует заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

Убрать за пару часов весь город от снега, практически нереально, говорят специалисты. Поскольку, только расчищены и посыпаны дороги, снова засыпают обильные осадки.

«По сравнению с другими городами, по сравнению с тем как засыпало Киев, даже нынешняя обстановка, она гораздо лучше. В этом году нас зима застала как всегда врасплох. В прошлом году в Харькове благодаря нашему мэру Геннадию Адольфовичу не успел снег упасть, его убрали, вся страна восхищалась, вот приезжали люди с Одессы, у них там завалы были, в Киеве завалы были, а в Харькове убиралось. Я не говорю, что сегодня не убирается, убирается», - рассказывает предприниматель Виктор.

Харьковские коммунальщики, смена за сменой продолжают очищать город от снега. Спецтехники и материалов, подчеркнул Евгений Водовозов, достаточно.

«Все будет почищено. Мы же, в общем, привыкли в городе, что у нас должно все быть расчищено, как положено, так и будет», - говорит заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По прогнозам синоптиков, снег в Харькове должен утихнуть уже до завтра. Затем, в Первую столицу придут морозы. Местами ночью столбик термометра опустится до минус 16 градусов.