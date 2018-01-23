23.01.2018 17:15

Харьков станет еще более освещённым

В Харькове в 2018 году планируется установить уличные светильники более чем по 150 адресам.



dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 23 января, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского городского совета сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.

По его словам, в частности, сейчас завершается установка светильников на Мерефянском шоссе – на участке от аэропорта до выезда на Окружную дорогу, где долгое время не было освещения.

Как сообщил директор департамента, на сегодня уровень освещенности в городе составляет почти 99%. При этом он отметил, что Харьков – единственный город в Украине, где свет на улицах включают в утреннее время - с 5:00 до восхода солнца.

Напомним, что 15 лет назад уровень освещенности Харькова составлял 36%. В настоящее время в городе продолжается замена устаревших светильников на светодиодные, реконструкция сети наружного освещения школ, детских садов и больниц, также проводится установка светильников в частном секторе, на улицах и во дворах, где ранее не было освещения.