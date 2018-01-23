23.01.2018 17:43

Горсовет продолжает программу «теплых кредитов» для ОСМД

В Харькове в прошлом году кредитами на утепление домов воспользовались 17 ОСМД.



moidom.kharkov

Об этом сегодня, 23 января, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков. По его словам, заемщикам на внедрение энергосберегающих мероприятий была возмещена часть кредита за средства городского бюджета.

Роман Нехорошков напомнил, что Программу частичного возмещения суммы кредитов, полученных ОСМД и ЖСК на внедрение энергосберегающих мероприятий, начали реализовывать в последнем квартале 2016 года. Тогда часть кредитов была возмещена на сумму 141,2 тыс. грн. В прошлом году сумма компенсации составила 696 тыс. грн.

По словам Романа Нехорошкова, чтобы взять «теплый» кредит, жильцам домов ЖСК и ОСМД необходимо обратиться в банк, участвующий в программе, и уже от него департамент получит соответствующие документы для дальнейшего погашения тела кредита.

«За счет средств городского бюджета погашается 20% тела кредита, но не более чем 100 тыс. грн на один дом. Еще 20% погашается за средства областного бюджета и до 40% - государственным бюджетом. Таким образом, может быть погашено до 80% тела кредита», - объяснил директор департамента.

Напомним, что также в Харькове работает Программа частичного возмещения физическим лицам процентов по кредитам на энергосбережение. В рамках ее реализации харьковчане в прошлом году взяли 567 кредитов. Денежные средства заемщики брали, в основном, на приобретение окон и балконных дверей, материалов и оборудования для теплоизоляции наружных стен, котлов и радиаторов.