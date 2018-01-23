23.01.2018 19:21

В городе отремонтируют более тысячи подъездов

1100 подъездов отремонтировали в харьковских домах в 2017 году, не меньшее количество планируется отремонтировать в 2018 году.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 23 января, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города горсовета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

По его словам, также в прошлом году в городских домах капитально отремонтировали более 130 лифтов и провели текущий ремонт более чем в 500.

Отметим, в ходе ремонта подъезды внутри красят, устанавливают новые светильники, почтовые ящики, упорядочивают сети провайдеров. Также рабочие приводят в порядок окна, устанавливают, где требуется, новые стекла и ремонтируют входные группы.